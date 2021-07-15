В карьере под Уфой обнаружили труп неизвестного мужчины

фото: УГЗ по Уфе

Вечером 14 июля в карьере, расположенном в поселке Романовка под Уфой, утонул неизвестный мужчина. В Управление гражданской защиты о гибели отдыхающего в 18:00 сообщили очевидцы.

На место происшествия аварийная служба направила водолазов. Они обнаружили труп погибшего в 19:47. Тело находилось в воде в 30 метрах от берега и на глубине трех с половиной метров. Личность мужчины пока установить не удалось – известно только то, что на вид ему 30 лет.

Напомним, ранее "КП-Уфа" писала, что в башкирском озере на днях утонул 23-летний парень.