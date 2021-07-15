Следователи выясняют обстоятельства смерти 5-летнего ребенка из Башкирии, на которого упало бревно

Фото: Следственный комитет Башкирии

Следователи проводят проверку по факту смерти пятилетнего мальчика в Ишимбайском районе Башкирии. Информацию сообщили сотрудники регионального Следственного комитета.

Как следует из предварительных данных, 13 июля вечером в деревне Искисяково дети играли около строящегося бревенчатого сруба. Во время игры одно из бревен сруба упало на пятилетнего мальчика. Ребенок получил тяжелые травмы и скончался на месте.

Правоохранительные органы провели осмотр места происшествия и назначили судебно-медицинскую экспертизу. Семья погибшего мальчика опрашивается, а также исследуются жилищно-бытовые условия их проживания. Помимо прочего, следователи устанавливают причины произошедшего.