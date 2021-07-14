Месть с помощью коктейля Молотова: пенсионер из Башкирии поджег чужую иномарку

Фото: МВД Башкирии

Против 60-летнего жителя Буздякского района Башкирии возбуждено уголовное дело. Мужчину обвиняют в поджоге автомобиля соседа. Подробности произошедшего рассказали в пресс-службе республиканского МВД.

Как сообщили сотрудники полиции, жители деревни Телякей-Кубово устроили застолье. Веселье шло своим чередом, но внезапно в гости решил зайти 60-летний сосед. Пенсионер вел себя неподобающим образом и его попросили уйти.

Мужчина затаил обиду на соседей и, дождавшись ночи, решил совершить возмездие. Пенсионер соорудил из подручных средств коктейль Молотова и поджег машину своих обидчиков.

Жена и сестра хозяина автомобиля увидели, как сосед поджигает транспорта, и незамедлительно разбудили владельца машины. Вместе они потушили огонь и затем обратились в полицию.

60-летний мужчина был задержан, свою вину он признал. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье за умышленное повреждение чужого имущества.