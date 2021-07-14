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Общество14 июля 2021 16:10

Даже в Воркуте теплее! Температура воздуха в Башкирии упадет до 4 градусов

Синоптики обновили прогноз погоды на ближайшие сутки
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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В среднем по республике температура воздуха ночью суток составит приемлемые 9-14°, а вот на востоке ожидается резкое похолодание: 4°

В среднем по республике температура воздуха ночью суток составит приемлемые 9-14°, а вот на востоке ожидается резкое похолодание: 4°

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Ночь 15 июля в некоторых районах Башкирии может оказаться самой холодной за первую половину лета. В среднем по республике температура воздуха в темное время суток составит приемлемые 9-14°, а вот на востоке ожидается резкое похолодание: 4° – теплее будет даже в северной Воркуте. Днем солнце прогреет воздух до 22-27°.

По данным синоптиков Башгидромета, в целом по региону в ближайшие 24 часа прогнозируется облачная погода без существенных осадков. Ветер будет северо-западным: ночью слабый (0-5 м/с), днем умеренный (7-12 м/с).

В МЧС также предупредили, что в отдельных южных районах республики сохранится чрезвычайная пожароопасность.