Даже в Воркуте теплее! Температура воздуха в Башкирии упадет до 4 градусов

В среднем по республике температура воздуха ночью суток составит приемлемые 9-14°, а вот на востоке ожидается резкое похолодание: 4° Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Ночь 15 июля в некоторых районах Башкирии может оказаться самой холодной за первую половину лета. В среднем по республике температура воздуха в темное время суток составит приемлемые 9-14°, а вот на востоке ожидается резкое похолодание: 4° – теплее будет даже в северной Воркуте. Днем солнце прогреет воздух до 22-27°.

По данным синоптиков Башгидромета, в целом по региону в ближайшие 24 часа прогнозируется облачная погода без существенных осадков. Ветер будет северо-западным: ночью слабый (0-5 м/с), днем умеренный (7-12 м/с).

В МЧС также предупредили, что в отдельных южных районах республики сохранится чрезвычайная пожароопасность.