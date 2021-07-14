Десятки жилых домов в северной части Уфы останутся без водоснабжения на сутки

Вода в жилых домах будет отключена в течение 23 часов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Десятки жилых домов в Орджоникидзевском районе Уфы останутся без горячей и холодной воды на сутки – с 12:00 15 июля по 11:00 16 июля. Об этом предупредил «Уфаводоканал». Организация отключит водонапорную линию по улице Борисоглебского в связи с плановым капремонтом.

Водоснабжение будет перекрыто в домах по следующим адресам:

Александра Невского, 33, 21, 23, 25, 19;

Богдана Хмельницкого, 110, 112, 112/1, 114, 133, 133/1, 135, 147, 134, 132, 128, 126, 126/1;

Борисоглебская, 15, 15/2, 18, 20, 21/1, 22, 24, 25, 26, 29, 31, 1, 3, 5, 5/1;

Вологодская, 76, 78, 95, 95а, 97, 97а, 99, 99а, 101, 101а, 103, 103а, 105, 107, 107а, 107б, 107г, 109, 109а, 109б, 111, 134, 136, 139, 140, 142, 144, 144/1, 146;

Герцена, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64/3, 65, 67;

Дизельная, 153;

Димитрова, 220а, 242, 244, 246, 248;

Донского, 89;

Калинина, 65, 67, 69, 71;

Кольцевая, 107, 109, 111, 113, 113а, 113в, 115, 115а, 117, 119, 123, 125, 127, 96, 98, 100, 102, 104;

Коммунаров, 50, 51, 52, 54, 55, 56 (Суворова, 70), 57, 59, 59/1;

Кремлевская, 57, 57/1, 57/2, 57/3, 59/2, 61, 61/1, 61/2,61/3, 62, 64, 65, 67, 70, 87, 92, 94, 96;

Кулибина, 19г, 19/2, 19/1, 19, 13а, 13, 15, 17, 22, 24, 26а, 28, 3, 4, 4а, 4б, 5,6, 7, 7а, 10, 18, 18а, 30а, 32а;

Ломоносова, 42;

Переулок Кулибина, 3, 5;

Попова, 3, 5, 9;

Розы Люксембург, 207, 209;

Свободы, 33, 35, 37. 43, 45, 47/1, 47/2, 51, 51/1, 51/2, 53, 54, 56, 58, 60, 62, 66, 70, 72, 40/1;

Черниковская, 75/1;

Шаймуратова, 40, 42, 44, 46, 41а, 43, 45, 47, 49, 50, 51, 52.

Для жителей в период отключения водоснабжения будет организован подвоз питьевой воды – куда именно, можно ознакомиться на сайте «Уфаводоканала». Кроме того, во время ремонтных работ десятки других домов попадут в зону снижения давления воды - адреса так же опубликованы на сайте «Уфаводоканала».