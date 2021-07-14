Бывших управленцев стройфирмы в Уфе признали виновными в мошенничестве на 29 млн рублей

Приговор вынес Октябрьский районный суд

Октябрьский районный суд Уфы вынес приговор по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, возбужденному против бывших управленцев фирмы «Сигмастрой» Александра Шуховцева и Фарита Бурундукова. Их признали виновными в махинациях на 29 млн рублей. Об этом сообщила региональная прокуратура.

– В сентябре 2015 года Шуховцев, будучи директором ООО «Сигмастрой», ввел в заблуждение учредителя компании о планируемом приобретении у ООО «Возрождение» рельсов на сумму более 6 млн рублей, – передали в надзорном ведомстве. – После поступления денег на счет фирмы-поставщика он убедил руководство организации вернуть ему деньги наличными, обещая выгодные долгосрочные договорные отношения.

Как выяснил суд, на самом деле мужчина не собирался вести никакую финансово-хозяйственную деятельность с «Возрождением», а деньгами распорядился по собственному усмотрению.

В 2017 году Шуховцев, уже будучи учредителем и директором другой компании – «Стройпроект», – вступил в сговор с начальником участка «Сигмастрой» Фаритом Бурундуковым. Стороны заключили фиктивный договор на строительство некоего объекта в городе Новый Уренгой. У «Стройпроекта» не было техники и персонала на выполнение условий сделки, и все работы на себя взял «Сигмастрой». Полученные деньги – более 23 млн рублей – сообщники потратили на свои нужды.

Во время следствия и суда фигуранты уголовного дела о мошенничестве не признали вину. Шуховцева приговорили к шести годам заключения, а Бурундукова к семи годам и шести месяцам. Оба по решению суда будут отбывать наказание в колонии общего режима. Кроме того, с осужденных была взыскана сумма причиненного ущерба.