Смертность от отравления алкоголем в Башкирии уменьшилась на 30%

Производство спиртного в республике также продолжает увеличиваться Фото: Алексей БУЛАТОВ

В беседе с «КП-Уфа» министр торговли и услуг Башкирии Алексей Гусев заявил, что жители Башкирии стали реже умирать от отравления алкоголем.

- Если взять алкогольную сферу, то именно взвешенная политика Минторга позволила нам сделать большие успехи. Причем здесь мы находимся в балансе: у нас есть задача уменьшать смертность от алкоголя, уменьшать количество преступлений, совершенных в состоянии опьянения, а с другой стороны, данная сфера вносит существенный вклад в бюджет республики, - отметил Алексей Гусев.

По словам министра, в 2020 году в Башкирии, по сравнению с 2019-м смертность от отравления алкоголем уменьшилась на 30%.

-У нас значительно уменьшилось и количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. При этом мы видим, что за первый квартал 2021 года наши основные производители как крепких, так и слабоалкогольных напитков значительно увеличили количество акцизов от своего производства. Получается производство растет, а негативный эффект от потребления алкоголя падает, - отметил министр торговли и услуг Башкирии.