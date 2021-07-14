Хабиров ввел режим ЧС в 25 районах и одном городе Башкирии

В Башкирии из-за засухи введен режим ЧС Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Башкирии Радий Хабиров своим распоряжением от 12 июля ввел в 25 районах и одном городе республики режим чрезвычайной ситуации. Он будет действовать в республике до 28 июля текущего года. Поводом для принятия такого решения стала массовая почвенная и атмосферная засуха и гибель посевов. Об этом сообщило МЧС республики.

Режим ЧС введен на территориях Баймакского, Бакалинского, Белебеевского, Бижбулякского, Бирского, Благоварского, Благовещенского, Дуванского, Ермекеевского, Зианчуринского, Зилаирского, Илишевского, Ишимбайского, Кугарчинского, Кушнаренковского, Куюргазинского, Мишкинского, Салаватского, Туймазинского, Уфимского, Федоровского, Хайбуллинского, Чекмагушевского, Чишминского, Шаранского районов, а также в городе Кумертау.