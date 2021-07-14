23-летний парень утонул, купаясь в башкирском озере

Инцидент произошел на озере Калкан Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня утром, 14 июля, стало известно о гибели мужчины в Учалинском районе Башкирии. О случившемся рассказали сотрудники республиканского Госкомитета по ЧС.

Инцидент произошел на озере Калкан. Тело молодого человека извлекли из водоема водолазы добровольной пожарной команды Учалинского района. Парню было всего 23 года.

Как отмечается, место, где погиб молодой человек, не было оборудовано для купания, а на водоеме были установлены запрещающие аншлаги.

По оперативным данным башкирского Госкомитета по ЧС, в республике с начала этого года утонуло 99 человек. Из них – 13 детей.

Напомним, в минувшие выходные в Благоварском районе Башкирии утонул 43-летний местный житель. Погибший в состоянии алкогольного опьянения купался в водоеме около деревни Викторовка.