В Уфе начался ремонт одной из центральных улиц

Из-за ремонта на улице Революционной будет затруднено движение транспорта Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 14 июля на уфимской улице Революционной начался ремонт проезжей части. Также, как рассказали в городской администрации, дорожники отремонтируют и трамвайные пути.

Дорожные работы будут проводиться на трех участках улицы Революционной: от Аксакова до Ленина, от Ленина до Цюрупы, от Цюрупы до Мингажева.

Как сообщили в мэрии, на указанных участках могут быть проблемы с движением автотранспорта. Также из-за ремонта на месяц будет закрыто движение городских трамваев по маршрутам №5, №7 и №16.

К слову, дорожные работы ночью проводится не будут.

Сотрудники столичной администрации просят уфимцев с пониманием отнестись к проводимым работам и рекомендуют заблаговременно выбирать альтернативные маршруты движения.