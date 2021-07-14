Стоимость минимального набора продуктов в Башкирии с начала года выросла на 20%

Стоимость минимального набора продуктов в расчете на месяц в июне составила 4838 рублей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Башкирии стоимость минимального набора продуктов в расчете на месяц в июне составила 4838 рублей. По сравнению с декабрем 2020 года эта сумма увеличилась на 20,4%, а по сравнению с маем 2021 – на 5,8%. Данные озвучил Башстат.

Если смотреть статистику по городам, то самая дорогая продуктовая корзина в Стерлитамаке – там она обойдется жителю в 4895 рублей. В столице республики Уфе стоимость минимального набора чуть ниже – 4795 рублей.

Аналитики Башстата также опубликовали информацию о том, на какие продукты потребительской корзины уходит больше всего денег. Лидерами здесь стали фрукты и овощи (27% от общей стоимости минимального набора), хлеб и крупы (22%), молочные продукты (17,6%) и мясо (16,8%).