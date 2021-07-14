Жителей Уфы будут вакцинировать от коронавируса в садах и на дачах

Власти Уфы организовали две мобильные бригады для вакцинации от коронавируса в садах Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жители Уфы смогут привиться от коронавируса в садах и на дачах. Поручение развернуть выездные пункты вакцинации дал мэр башкирской столицы Сергей Греков.

– У нас низкий процент [вакцинированных] среди жителей старше 60 лет. Мы понимаем, что сейчас наши граждане находятся в основном на дачах, в садах. Необходимо все-таки организовать выездные пункты вакцинации в. По нашей информации, порядка 100 тысяч граждан сейчас находятся на выезде, – отметил сити-менеджер на оперативном совещании 14 июля.

По словам управляющей делами администрации города Альфиры Бакиевой, два мобильных пункта на колесах уже готовы выехать в садовые товарищества в Демский и Орджоникидзевский районы.