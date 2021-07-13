В Башкирии вандалы вырвали дорожные знаки возле сквера

Знаки хулиганы разбросали вдоль обочины. Фото: Артур Зарипов

В Бижбуляке неизвестные вандалы выдернули ночью все дорожные знаки возле сквера Молодежи – причем не просто бросили на дороге, а раскидали по ближайшим огородам. Об этом рассказал глава районной администрации Артур Зарипов у себя на странице в социальных сетях.

- А если из-за отсутствия знаков случится ДТП? И не дай бог погибнет человек. Кто будет виноват? Пришлось работникам сельсовета опять их ставить на место, вместо того, что бы заниматься другими полезными делами, - возмутился чиновник.

Некоторые бросают мусор прямо на землю, хотя совсем рядом стоит урна. Фото: Артур Зарипов

Артур Зарипов с грустью отметил, что многим жителям района некуда девать свои силы и время, и от скуки они начинают все ломать вокруг себя. Многие бросают мусор прямо на землю, а работникам сельсовета потом приходится заниматься уборкой.

- Я хочу, чтобы наши жители жили в чистоте и порядке! Но если вы сами об этом не будете заботится, никто не придет и не сделает вашу жизнь лучше! – обратился чиновник к жителям Бижбуляка.