«Превратили квартиру в помойку»: уфимка сдала квартиру любительнице животных и горько пожалела об этом

Холодильник использовался в качестве помойного ведра. Фото: соцсети

Уфимка решила подзаработать, сдавая свою квартиру в аренду, но вскоре горько пожалела об этом. Как рассказала женщина в соцсетях, несколько месяцев у нее арендовала квартиру некая Светлана З., которая заселилась туда с кошкой и собакой. Изначально квартирантка исправно оплачивала квартиру, а потом неожиданно решила съехать. Когда хозяйка квартиры пришла навести там порядок, то едва не упала в обморок от ужаса и отвращения.

- Превратили квартиру в помойку, в приют для больных животных, которые гадили прямо на пол, на мебель и по углам. За полгода квартира была загажена до неузнаваемости – оборваны обои и шторы, сломан смеситель, выбито стекло в кухонной двери, завелись тараканы. Животные (точное количество неизвестно) гадили на диван, ковры, матрасы и одеяла, а холодильник являлся её мусорным ведром, в котором лежал мёртвый котёнок... – с возмущением рассказывает уфимка.

Полы было трудно разглядеть сквозь толщу грязи и мусора. Фото: соцсети

Теперь женщине придется забыть на какое-то время о квартирантах. По словам уфимки. Ей пришлось выкинуть большую часть мебели, одеяла и матрасы, морить тараканов и сделать полный ремонт, чтобы избавиться от въедливого запаха. Женщина сожалеет, что поверила квартирантке на слово, и не приходила чаще, чтобы проверить квартиру.

Чтобы обезопасить себя от подобных проблем, юристы советуют заранее составлять опись квартиры и задокументировать ее состояние, чтобы в случае чего можно было бы предъявить претензии нерадивым квартирантам. Также можно попросить залог, который будет возвращен по окончанию аренды.