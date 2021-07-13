В Уфе будут судить отца, который избил полугодовалую дочь из-за того, что она долго плакала

Избивший дочь отец находится под стражей

В Уфе перед судом предстанет 46-летний мужчина, который избил свою полугодовалую дочь из-за того, что она долго плакала и не успокаивалась. Он проходит фигурантом уголовного дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщил Следственный комитет Башкирии.

Как установило следствие, пьяный обвиняемый напал на ребенка ночью 17 мая. Он несколько раз ударил малышку по голове и другим частям тела. Матери в этот момент дома не было. Когда она вернулась и обнаружила побои на теле дочери, то вызвала «скорую» и полицейских. Девочке потребовалась госпитализация.

– Обвиняемый признал вину в совершенном преступлении, в настоящее время он содержится под стражей, – добавили в СК РБ.

Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение. Дело направлено в суд.