Четыре ребенка заразились COVID-19 в детском лагере

Всего в лагере отдыхали 115 детей Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Башкирии четыре ребенка, отдыхавших в детском оздоровительном лагере «Чайка» в Дюртюлинском районе, заразились коронавирусом. Об этом сообщила региональная прокуратура. Ведомство проводит проверку возможного очага инфицирования.

– Всего в лагере отдыхали 115 детей и работали 43 взрослых сотрудника, – передали в прокуратуре. – Дети и работники, которые находились с инфицированными в непосредственном контакте, были незамедлительно вывезены с территории учреждения, им назначено необходимое лечение, проведена дезинфекция территории и помещений.

Во время проверки надзорное ведомство намерено установить причины и условия заболевания, а также оценить действия должностных лиц, которые должны были обеспечить противоэпидемические мероприятия и санитарный контроль.