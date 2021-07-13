Скончался легендарный вертолетчик Александр Семенович. Он вырос и учился в Башкирии

фото: vk.com // Николай Анисимов

9 июля после тяжелой болезни скончался заслуженный летчик России и кандидат технических наук Александр Николаевич Семенович. Он вырос и учился в башкирском городе Стерлитамаке. О кончине пилота сообщил музыкант и исполнитель песен на тему авиации Николай Анисимов.

– Не стало Александра Николаевича Семеновича. Легендарный вертолётчик, которого знали все, кто связан с винтокрылой авиацией – и военной и гражданской, – написал певец. – Мы виделись с Александром Николаевичем буквально пару месяцев назад… Не укладывается в голове...

Александр Семенович родился 14 января 1953 года в селе Еленовка Донецкой области. В 1970 году окончил среднюю школу №23 в Стерлитамаке. Во время учебы занимался в городском аэроклубе в секции планеризма. В 1974 году в золотой медалью окончил Сызранское высшее военное авиационное училище лётчиков. Затем для прохождения службы был направлен в Прибалтику. В 1987 году окончил с отличием Академию Гражданской авиации, через два года – аспирантуру при ОЛ Академии ГА.

Семенович воевал в Афганистане и на Северном Кавказе. Участвовал в миссиях ООН в Анголе и Сьерра-Леоне. Совершил 967 боевых вылетов. Был ликвидатором последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Имеет пять боевых орденов и множество других правительственных наград.

В июле 2005 года в звании полковника Александр Семенович был уволен с действительной военной службы по достижению предельного возраста.