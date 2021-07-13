Министр торговли Башкирии объяснил рекордный рост цен на овощи

Виной всему, как оказалось, пандемия коронавируса Фото: Михаил ФРОЛОВ

Накануне в прямом эфире телеканала «Вся Уфа» на вопросы «Комсомольской правды» отвечал министр торговли и услуг Башкирии Алексей Гусев. Самый актуальный вопрос, на который он попытался дать ответ – почему в регионе так резко подорожали морковь и свекла. По данным Башстата с декабря 2020 по июнь 2021 – морковь подорожала на 321% и сейчас стоит в среднем 98,7 рублей за килограмм.

- Здесь нужно отметить ряд факторов. Во-первых, подорожание овощного набора носит сезонный характер. Самый низкий уровень цен в сентябре и чем дальше от этого месяца, тем выше стоимость хранения данного вида продукции, уменьшаются товарные остатки и, соответственно идет рост (цен – Ред.), - пояснил министр торговли и услуг Башкирии.

По словам Алексея Гусева, в 2021 году наблюдается рост цен выше обычного, и связано это, в том числе, с пандемией коронавируса.

- У нас в том году наблюдался большой дефицит рабочей силы из южных республик. В этой связи многие сельхозпроизводители были вынуждены сократить площади посевов. И, как следствие, не такое большое количество овощей теперь находятся в хранилищах. Второй момент – это локдаун, который был в тех или иных странах. Это повлияло на то, что товарные цепочки разорвались и на страны, которые традиционно были поставщиками свежего урожая. Разрыв связей повлиял на ценообразование и конечную стоимость продукции, - подчеркнул министр.