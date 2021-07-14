В Башкирии помогают юному футболисту, который родился совершенно глухим

Мама постоянно рядом с Максимом и во всем его поддерживает

14-летний мальчик из Стерлитамака обратился к местным волонтерам с необычной просьбой – он мечтает вновь услышать, как звучит окружающий мир. Все дело в том, что Максим Ромаданов – инвалид с детства, он родился недоношенным – на 7-м месяце. Когда Максимке исполнилось 2 месяца, врачи поставили ему диагноз двухсторонняя нейросенсорная тугоухость. Это значит, что без слухового аппарата мальчик совершенно ничего не слышит.

Несмотря на свой диагноз, Максим растет веселым и любознательным мальчиком, он обожает играть в футбол и с упоением гоняет мяч, а с недавних пор занимается спортом уже на профессиональном уровне и мечтает выступать в сборной России. Но недавно у Максима случилась беда – при падении сломался его слуховой аппарат, и теперь мальчик совершенно ничего не слышит.

- Беда в том, что те бесплатные слуховые аппараты, которые выдает государство, совершенно неудобные и не подходят для активных занятий спортом. Современные слуховые аппараты стоят очень дорого – 153 тысячи за штуку. В идеале нам бы, конечно, купить два, но сейчас важно приобрести хотя бы один. Фонды не помогают Максиму, потому что ему исполнилось 14 лет, и он практически уже взрослый. Мы не смогли пройти мимо беды ребенка и вызвались ему помочь, ведь жить в полной тишине очень тяжело, - рассказала в беседе с «КП-Уфа» волонтер АНО «Радуга добра» Регина Биргулиева.

Если вы тоже хотите помочь ребенку исполнить его мечту и снова услышать мир вокруг себя, вы можете сделать посильный вклад (карта привязана к номеру 8(919)616-60-26, получатель Регина Фанусовна Б., обязательно с пометкой «Помощь Максиму»).