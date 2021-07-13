В некоторые автобусы в Башкирии не будут пускать пассажиров без вакцины или отрицательного теста на COVID-19

Продажа билетов и посадка на междугородние и межрегиональные автобусы «Башавтотранса» будет запрещена для тех, кто не привился от COVID-19

Продажа билетов и посадка на междугородние и межрегиональные автобусы «Башавтотранса» будут запрещены для тех, кто не привился от COVID-19 или не имеет отрицательного ПЦР-теста. Ограничительная мера начнет действовать 26 июля. Об этом госперевозчик сообщил на своем сайте.

– Прошедшие вакцинацию […] должны носить маски вне зависимости от титра антител до формирования популяционного иммунитета, – добавили в «Башавтотрансе».

Напомним, ограничение на междугородние поездки для граждан Башкирии, не прошедших вакцинацию от коронавируса, прописано в антиковидном указе главы республики Радия Хабирова.