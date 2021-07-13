Соцсети умилило фото детей из Уфы, которые в дождь проводили слепого дедушку домой

фото: vk.com // "Подслушано Инорс"

В уфимском микрорайоне Инорс во время дождя двое мальчиков проводили слепого дедушку домой. Фото с героями этой истории появилось в соцсети «ВКонтакте» и умилило пользователей.

– Молодцы, ребята. В субботу [10 июля] начался дождь, и слепой дедушка не успел дойти до дома. Мальчишки быстро среагировали и проводили дедушку до подъезда, – рассказал автор снимка.

В комментариях отметилась одна из жительниц района. Она отметила, что пожилой мужчина, которому помогли дети, тоже способен удивить: несмотря на свой недуг, он регулярно выходит делать зарядку на свежем воздухе. «Ориентируется на угол дома и по покрытию под ногами», – добавила уфимка. Другие пользователи поддержали мальчишек и поблагодарили их родителей за воспитание.