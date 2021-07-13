В Башкирии назначен новый замминистра сельского хозяйства

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Новым заместителем министра сельского хозяйства Башкирии назначен 43-летний Фарит Валитов. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр правительства республики Андрей Назаров. Сообщение об этом сегодня, 13 июля, появилось на сайте ведомства.

Фарит Валитов родился 12 января 1978 года в деревне Зильдярово (Миякинский район). Окончил Башкирский аграрный госуниверситет по специальности «зоотехния». Является доктором сельскохозяйственных наук. В 2003 году в родном вузе Валитов стал ассистентом кафедры разведения животных и впоследствии возглавил там кафедру пчеловодства, частной зоотехнии и разведения животных.