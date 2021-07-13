За сутки COVID-19 заразились 225 жителей Башкирии, еще шесть человек скончались

За все время пандемии коронавирус стал причиной смерти для 661 жителя Башкирии Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Башкирия продолжает ставить антирекорды по суточному приросту зараженных коронавирусом. Инфекция была выявлена еще у 225 человек. Всего на территории региона зарегистрировано 43 789 случаев COVID-19. Статистику на 13 июля обновил региональный оперштаб.

Число жертв инфекции тем временем увеличилось на шесть человек. За все время коронавирус стал причиной смерти для 661 жителя Башкирии.

В течение прошедших 24 часов от COVID-19 выздоровели 260 жителей республики, всего было выписано 40 657 пациентов.

Первый компонент вакцины получили 751 449 человек, второй – 432 933.