Житель Башкирии задушил в машине знакомую и снял с трупа украшения

Мужчина задушил свою знакомую в припаркованной у дома машине

Житель башкирского города Стерлитамака задушил в машине свою знакомую, а затем снял с трупа украшения. На днях мужчина предстал перед судом по обвинению в убийстве и краже.

Как следует из материалов дела, преступление произошло 27 августа прошлого года. Подсудимый и потерпевшая повздорили, находясь в припаркованной возле жилого дома машине. Мужчина вышел из себя и набросился на знакомую, сдавив ее шею руками, – та скончалась от механической асфиксии. После убийства злоумышленник похитил с трупа золотой браслет, три кольца, цепочку, серьги и телефон.

– Подсудимый после оглашения показаний […] пояснил, что вину признает, искренне раскаивается, также признает, что взял с тела потерпевшей золотые украшения, в чем также сильно раскаивается, принес извинения родственникам погибшей, – следует из протокола заседания.

Перед оглашением приговора суд в качестве смягчающих обстоятельств учел явку с повинной, признание вины, раскаяние и извинение, наличие у обвиняемого двоих маленьких детей и больной супруги, а также состояние его здоровья. Мужчину приговорили к семи годам и шести месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, его обязали выплатить семье погибшей один миллион рублей в качестве компенсации морального вреда.