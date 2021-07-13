Стало известно, когда в Башкирии появится лестница на Торатау

Проект маршрута уже составлен, а завершить работы планируют к концу октября 2021 года. Фото: Эльвина АПАРИНА

На оперативном совещании в правительстве Башкирии 12 июля рассказали о том, когда будет построена лестница на вершину шихана Торатау.

Со слов министра экономического развития и инвестиционной политики РБ Рустама Муратова, 280 млн рублей выделено на строительство визит-центра. В рамках его создания планируется строительство экотропы с лестницей на шиханы Торатау и Юрактау. Проект маршрута был составлен с учетом пожеланий местных жителей и мнения ученых, а этапы согласования на местном и федеральном уровне уже пройдены.

Проект маршрута уже составлен, а завершить работы планируют к концу октября 2021 года.