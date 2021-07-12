Завтра в Башкирии сохранится прохладная погода

Температура воздуха ночью составит +14 градусов, а днем воздух прогреется до +24.

Стало известно, какая погода ожидается завтра, 13 июля, в Башкирии. В регионе сохранится прохладная и облачная погода. Температура воздуха ночью составит +14 градусов, а днем воздух прогреется до +24. Осадков не ожидается. Ветер будет дуть с севера, умеренный.

Также синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий, а именно - туман и слабую видимость на автодорогах, она составит всего 500-1000 метров.

В двух районах республики, Мелеузовском и Кугарчинском, сохранится чрезвычайная пожароопасность.