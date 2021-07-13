В Уфе осудили лжепристава, которая обманула людей почти на полтора миллиона рублей

По факту Галимова судебным приставом не являлась и такими полномочиями не обладала. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В столице Башкирии накануне вынесли приговор в отношении 32-летней Элины Галимовой. Она обвиняется в мошенничестве на 1,4 млн рублей, сообщает прокуратура республики.

Известно, что с марта 2019 по август 2020 года обвиняемая представлялась судебным приставом и предлагала людям помощь в приобретении якобы арестованных автомобилей по стоимости ниже рыночной. Цены варьировались от 125 тысяч рублей до 400 тысяч рублей за каждый автомобиль.

По факту Галимова судебным приставом не являлась и такими полномочиями не обладала. От ее незаконной деятельности пострадали шесть человек, а она заработала на этом 1,4 млн рублей. Полученные деньги женщина потратила на свои нужды.

Свою вину она признала, к тому же ранее обвиняемая была судима за подобные преступления. Теперь она отправится в колонию общего режима на шесть лет.