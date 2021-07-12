739 тысяч жителей Башкирии привились от коронавируса

Минздраву же нужно следить за тем, чтобы вакцина регулярно поступала в Башкирию. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Башкирии 739 тысяч человек сделали прививки от коронавируса – все они получили первый компонент. Как сообщили во время совещания в правительстве, это 87% от полученной вакцины. Всего же с начала вакцинации в регион поступило 850 тысяч доз вакцины.

- Полностью завершена вакцинация первым и вторым компонентом 420 тысяч человек. Это 49,5 процента от полученных вакцин. По темпу вакцинации Башкирия занимает девятое место в России, по темпу использования доставленной вакцины – на 48 месте, - прокомментировал замминистра здравоохранения Башкирии Игорь Засядкин.

Хабиров же поручил не снижать темп вакцинации, особое внимание уделить государственным и крупным предприятиям, где возможны очаги. Минздраву же нужно следить за тем, чтобы вакцина регулярно поступала в Башкирию.