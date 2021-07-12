Многодетная мать из Уфы выиграла в лотерею миллион и открыла кафе

Галина Каннуникова // фото: "Столото"

Мать троих детей из Уфы выиграла в лотерею 1 млн рублей и вложил эти деньги в открытие кафе. Об этом сообщила пресс-служба «Столото».

Галина Каннуникова стала обладательницей миллиона рублей в 2020 году. Выбирая счастливый билет, женщина искала в нем свои любимые числа: 5 (дата ее рождения), 7 и 13 (числа, приносящие ей удачу). Такая стратегия сработала, и уфимка смогла сорвать куш.

– День, когда я выиграла в лотерею, был похож на тот, когда родилась моя девочка: счастливые эмоции зашкаливали. Теперь у меня и два сыночка, и лапочка-дочка, и выигрыш в лотерею, – поделилась своей радостью Галина.

Изначально она планировала потратить деньги на покупку дачи, но в итоге решилась вложиться в бизнес и открыть на пару с подругой бургерную.

– Для нашего района подобное заведение очень актуально. Тут много детей и молодежи, а перекусить негде. И вообще я с юности мечтала иметь собственный бизнес в сфере общепита. Благодаря лотерейному билету желание стало реальностью, – сказала счастливица.

По словам женщины, победа в лотерее зарядила ее энергией после декретного отпуска: теперь ей удается уделять внимание и детям, и бизнесу. Галина отмечает, что достигать в жизни успеха ей помогает кредо: «Позитивно мыслящий человек всегда получает от жизни желаемое. Неси в себе добро, делись им с окружающими, и все мечты исполнятся».

По статистике «Столото», за 2020 год участники лотереи из Башкирии выиграли более 1 млрд рублей, более 30 жителей стали миллионерами.