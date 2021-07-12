Жителю Башкирии дали 18 лет «строгача» за двойное убийство в общежитии

фото: СК РБ

Жителя башкирского города Октябрьского посадили в колонию строгого режима за двойное убийство в общежитии. Об этом сообщил Следственный комитет республики.

Преступление, за которого судили 46-летнего горожанина, произошло 18 июля 2020 года. В этот день компания мужчин распивала спиртное с малознакомым им подсудимым в комнате общежития. Во время застолья между одним из потерпевших и гостем произошла ссора на бытовой почве. Первый ударил второго по улицу и выгнал его из помещения. Обиженный мужчина вскоре вернулся обратно с ножом и ударил им троих собутыльников.

Двое раненых 41 и 36 лет скончались в больнице, их 31-летний приятель отделался легким вредом здоровью. После содеянного злоумышленник скрылся с места происшествия и вскоре был задержан оперативниками.

– Подсудимый частично признал вину в совершенных преступлениях, пояснив, что не хотел никого убивать, – отметили в СК РБ.

Судья приговорил фигуранта уголовного дела к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима.