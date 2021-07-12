В августе на чемпионат мира по спортивной борьбе в Уфу приедут 1,5 тысячи участников из 65 стран

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С 11 по 23 августа в Уфе состоится первенство мира по спортивной борьбе среди юниоров до 21 года. На соревнования, которое пройдет в «Уфа-Арене», приедут 1,5 тысячи участников из 65 стран мира. Молодые борцы будут состязаться в нескольких дисциплинах: грэпплинг, вольная и греко-римская борьба. На организацию международного мероприятия власти Башкирии готовы выделить до 15 млн рублей. Тендер по отбору подрядчика опубликован на портале госзакупок. Заказчиком выступает Центр спортивной подготовки Башкирии имени Римы Баталовой.

Итоги электронного аукциона будут подведены 27 июля. Согласно техзаданию, подрядчику предстоит разработать концепцию и художественное оформление спортивного мероприятия, организовать развлекательную программу для зрителей, предоставить технические услуги и инвентарь, подобрать персонал, подготовить рекламную кампанию, организовать питание участников, поставить борцовский соревновательный помост, развернуть пресс-центр.

– Цена Договора (те самые 15 млн рублей – прим.авт.) включает в себя расходы на перевозку, доставку, разгрузку, страхование, уплату таможенных пошлин, все налоги (в т.ч. НДС или без НДС), сборы, а также другие обязательные платежи и иные расходы участника, связанные с исполнением договора, – написано в электронной документации.

Башкирия взяла на себя обязательства провести чемпионат мира среди юниоров в Уфе в феврале 2020 года. Глава республики Радий Хабиров подписал соглашение об этом с президентом Федерации спортивной борьбы России Михаилом Мамиашвили.