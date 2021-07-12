Башкирия ужесточила требования к помощникам депутатов

Помощникам депутатов запретили иметь двойное гражданство и вид на жительство в иностранном государстве

Сегодня, 12 июля, Башкирии в силу вступили поправки в закон о статусе помощникам депутатов. Парламент республики ужесточил требования к претендентам на данную должность.

– Законом установлена норма, согласно которой помощник депутата не может иметь не только гражданство, но и подданство иностранного государства, вид на жительство или другой документ, дающий ему право на постоянное проживание за рубежом, – сообщили в пресс-службе Госсобрания-Курултая.

Как пояснил спикер башкирского парламента Константин Толкачев, подобные меры необходимы в связи с тем, что помощник депутата имеет доступ к конфиденциальной информации, а также может получать документы и справочные материалы из госучреждений. «На таких позициях нельзя быть «слугой двух господ», – отметил председатель Госсобрания.

Напомним, закон о статусе помощника депутата был принят в феврале текущего года. Согласно этой норме, правой рукой народного избранника не могут стать граждане моложе 18 лет, имеющие судимости или иностранное гражданство.