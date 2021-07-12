Поиски прекращены: в Башкирии нашли пропавшую жительницу Татарии

Фото: соцсети

Накануне родные и близкие жительницы села Урустамак, что в соседнем Татарстане, забили тревогу: пенсионерка Светлана Макарова вышла из дома и бесследно пропала. Вечером 11 июля она вышла из дома и перестала выходить на связь. Родственники разыскивали ее собственными силами и просили о помощи всех неравнодушных. Как отмечали близкие, она могла представляться другим именем.

Через некоторое время после исчезновения Светлану Макарову якобы видели на территории Башкирии: она шла вдоль трассы около села Кызы-Яр, расположенном в Ермекеевском районе республики. К счастью, поиски пенсионерки завершились благополучно. Как рассказала «КП-Уфа» родственница женщины, ее нашли в одном из кафе на трассе М-5.

- Около Имангулово в кафе зашла, воды попросить. В это время уже выехали на М-5 искать ее, - рассказала «КП-Уфа» родственница.

Сейчас Светлана Макарова жива и здорова и направляется домой.