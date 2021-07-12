Фотографы: Андрей Старостин, Дамир Хузиев // forum-zauralye.com

Глава Башкирии Радий Хабиров перенес Всероссийский инвестиционный сабантуй «Зауралье-2021», который планировалось провести с 5 по 6 августа в городе Сибае. Новые даты форума – 19-20 августа. Соответствующее распоряжение появилось на портале правовой информации.

Из документа следует, что мероприятие необходимо организовать «при строгом соблюдения правил поведения», отраженных в антиковидном указе, и рекомендаций Роспотребнадзора. Распоряжение также назначает состав орггомитета «Зауралья-2021». Его возглавил премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров.

Всероссийский инвестиционный сабантуй «Зауралье-2021» – это форум, организованный Агентством стратегических инициатив и правительством Башкирии. На мероприятие съедутся представители федеральных и региональных госучреждений, российского и зарубежного бизнеса, инвесторы, эксперты, чиновники и общественники. Они обсудят вопросы привлечения инвестиция, повышения экспортной активности, развитие моногородов, внутреннего туризма, цифровизации городской среды и экологии.