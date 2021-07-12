Укроп в блюдах и гречка: что удивило иностранцев в Башкирии во время фольклориады

Фото: Валерий Шахов

Гости VI Всемирной Фольклориады, которая проходила в Башкирии, поделились своими впечатлениями от посещения нашей республики. Самые яркие и эмоциональные высказывания иностранцев, приехавших на фестиваль, зачитала на оперативном совещании в башкирском правительстве министр культуры Амина Шафикова.

- За этот короткий промежуток времени наши гости успели познакомиться с российской культурой и традициями. Волонтеры собрали впечатления иностранцев о том, что им кажется необычным в нашей стране. Практически все были восхищены башкирской природой, просторами нашей страны, гостеприимством, - рассказала Шафикова.

По словам министра, руководитель ансамбля из Черногории заявил, что Абзелиловский район «не уступает по красоте нашей Черногории». Также руководитель французского коллектива отметил, что он поражен просторами России: «Между населенными пунктами такое большое расстояние, люди очень дружные, а какое здесь гостеприимство!».

- Гости из США пили много колы и говорили, что у нас она намного вкуснее, чем у них. Неспешные колумбийцы отметили, что в России «слишком быстро живут». Гости были в восторге от стрельбы из традиционного лука, а хорваты заинтересовались нашим кураем. Мы провели им мастер-класс и они уже уезжая, играли на нем целые мелодии, - рассказала министр культуры Башкирии.

По словам Амины Шафиковой, коллектив из Азербайджана обменялся мастер-классами с коллективом Нефтекамской филармонии – гости показали башкирским танцорам свои танцы, а те научили азербайджанцев местные танцевальные номера.

- Интересные замечания были по поводу нашей кухни. Так, австрийцев удивило добавление укропа почти во все блюда. Жители Панамы удивлялись чаю с молоком, а испанцы впервые у нас попробовали гречку и отметили ее странный вкус, - поделилась заметками гостей Фольклориады министр культуры Башкирии.