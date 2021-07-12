Во время фольклориады в Башкирии было выявлено 28 случаев инфицирования – в том числе COVID-19

Фольклориада на данный момент не повлияла на эпидситуацию в регионе, рассказала Казак Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В 28 пробах биоматериалов участников VI Всемирной фольклориады, которая проходила в Башкирии с 3 по 10 июля, были обнаружены возбудители инфекционных заболеваний – в том числе COVID-19. Об этом на оперативном совещании в местном правительстве сообщила главный санитарный врач республики Анна Казак.

– Во время проведения фольклориады проведено 4418 исследований биологического материала людей с подозрением на инфекционные заболевания и контактных с ними, – рассказала руководитель Роспотреба. – Все коллективы, где были выявлены больные, не допущены до мероприятий и госпитализированы. Контактные изолированы в обсерваторе.

Казак заключила, что «на сегодняшний день» в регионе нет осложнений санитарно-эпидемиологической ситуации в связи с проведением фольклориады.