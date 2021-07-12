На ремонт дорог в Башкирии в 2021 году потратят более 7,5 млрд рублей

В Минтрансе Башкирии назвали районы, где отремонтируют больше всего дорог Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Башкирии на ремонт дорог в 2021 году потратят более 7,5 млрд рублей. Как рассказали «КП-Уфа» в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства республики, 974,8 млн рублей выделят из федерального бюджета, а 6,537 млрд рублей из регионального. В первом полугодии дорожники уже потратили 1,506 млрд рублей на ремонт дорог.

Как отметили в Минтрансе Башкирии, в этом году больше всего дорог отремонтируют в Уфе, Благовещенском, Стерлитамакском и Бирском районах республики.

Что касается ямочного ремонта, то в Минтрансе республики подчеркнули, что нормативов по устранению ям на дорогах нет, а ремонт проводится «по мере выявления». С начала года и по 8 июля 2021 года в Башкирии было устранено 111436 дефектов на дорогах. Местонахождение каждой ямы было установлено с помощью автоматизированной «Системы контроля и планирования дорожных работ».