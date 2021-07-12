При пожаре в жилом доме в Башкирии погиб мужчина

фото: МЧС РБ

При пожаре в жилом доме по улице Салавата Юлаева в башкирском селе Зуяково (Белорецкий район) погиб мужчина. Сообщение об инциденте поступило на пульт диспетчера МЧС в 3:55 11 июля.

Когда спасатели прибыли на место происшествия, бревенчатый дом размером 8 на 8 метров уже значительно был поврежден огнем. Во время тушения сотрудники экстренного ведомства обнаружили мертвого мужчину 1980 года рождения.

В причинах пожара сейчас разбирается следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС.