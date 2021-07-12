Власти продолжают получать жалобы на химический запах в Уфе

В июне специалисты Центра гигиены и эпидемиологии изучили 30 проб воздуха и зафиксировали в башкирской столицы превышение вредных веществ

Власти Башкирии продолжают получать от жителей Уфы жалобы на химический запах на улицах города. Об этом сообщил Центр управления республикой. Там заявили, что ситуацию под контроль взял региональный Роспотребнадзор.

– С 9 по 19 июля 2021 года проводятся лабораторные исследования воздуха по 22 веществам в 5 точках столицы и ее окрестностях, – рассказали в ведомстве. – Сейчас на нарушения проверяют несколько промышленных предприятий Уфы.

В июне специалисты Центра гигиены и эпидемиологии изучили 30 проб воздуха и зафиксировали в башкирской столицы превышение вредных веществ. Источник выбросов устанавливает Минэкологии Башкирии и Южно-Уральское управление Росприроднадзора.