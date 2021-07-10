Росстат насчитал в Башкирии 142 смерти от коронавируса за май

В мае жертвами коронавируса в Башкирии стали 142 человека Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В мае 2021 года COVID-19, по данным Росстата, стал основной причиной смерти для 142 жителей Башкирии. Это в два раза больше, чем заявлял местный оперштаб – по его статистике, от коронавируса за последний месяц весны скончались 70 человек.

Росстат в своей сводке указывает, что из 142 жертв инфекции у 137 вирус был идентифицирован, оставшиеся пять смертельных случаев проходят с пометкой «возможно, COVID-19».

В статистическом ведомстве добавили, что в еще 87 летальных исходах коронавирус отнесен к «прочим важным состояниям» – то есть инфекция у пациента была, но не стала основной причиной смерти. В восьми подобных случаях ковид оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений.