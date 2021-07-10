Башкирию будет «штормить» еще день, а затем погода успокоится

11 июля в Башкирии ожидаются ливни, сильный ветер и гроза Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ближайшие три дня Башкирию ожидает резкая смена погоды. Об этом говорят прогнозы синоптиков Башгидромета.

11 июля в республике сохранится тот же характер погоды, что и накануне. Местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, локально град и ливни. Северный ветер будет усиливаться во время неблагоприятных явлений. Температура воздуха ночью составит +14-19°, местами похолодает до +10°, днем +22-27°.

В начале рабочей недели, 12 июля, республику перестанет «штормить» ливнями, грозами и ветром – только местами покапает небольшой дождь. Вместе с тем средняя температура воздуха начнет падать: ночью +10-15°, днем +20-25°. Примерно такая же погода прогнозируется и на следующий день. Разве что столбики термометров немного сместят свое положение: ночью +12-17°, местами до +7°, днем +23-28°.