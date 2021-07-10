фото: ufacity.info

Строительство нового моста-вставки через реку Белую в Уфе близится к завершению. 688-метровое сооружение будет открыто для проезда транспорта в октябре 2021 года. Об этом сегодня, 10 июля, сообщила мэрия башкирской столицы.

– По мосту будет организовано одностороннее движение в сторону выезда из города, – отметили в городской администрации. – В настоящее время работы на объекте ведутся согласно утвержденному ранее графику без отставаний.

Напомним, строительство моста-вставки началось еще летом 2019 года. Сооружение необходимо для того, чтобы увеличить пропускную способность южных ворот города, через которые ежесуточно проезжают более 125 тысяч автомобилей.