На съемной квартире в Санкт-Петербурге обнаружены трупы молодой уфимки и ее друга

Тела погибших были обнаружены ночью 10 июля на съемной квартире

На съемной квартире в санкт-петербургском районе Купчино ночью 10 июля были обнаружены трупы молодой уфимки и ее приятеля. Об этом сообщило агентство новостей «Оперативное прикрытие».

Тела 27-летней девушки и 25-летнего уроженца Коми нашли в квартире дома на Будапештской улице. Покойный молодой человек ранее имел проблемы с законом: с 2013 по 2019 год его судили четыре раза – за кражи, мошенничество и растрату. Он снимал жилище на пару с другим приезжим, 26-летним жителем Ростовской области.

По предварительной информации, причиной смерти обоих стала передозировка наркотиками. Тела переданы на судмедэкспертизу.