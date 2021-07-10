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Происшествия10 июля 2021 16:34

Житель Башкирии получил два года колонии строгого режима за нападение на полицейского

Мужчине также предстоит выплатить сотруднику компенсацию морального вреда
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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Полицейский добился того, чтобы осужденный выплатил ему компенсацию морального вреда

Полицейский добился того, чтобы осужденный выплатил ему компенсацию морального вреда

Жителя башкирского села Аскино приговорили к двум годам колонии строгого режима за нападение на полицейского. Мужчине также предстоит выплатить сотруднику компенсацию морального вреда. Об этом рассказали в МВД Башкирии.

История началась после того как полицейские приехали в сельское кафе из-за сообщения о буйном посетителе, который вел себя агрессивно, выражался бранью и приставал к гостям. Сотрудники попросили мужчину проехать с ними в отделение для разбирательства – тот в грубой форме отказался. Тогда стражам порядка пришлось применить физическую силу и сопроводить возмутителя спокойствия в служебный автомобиль.

– Задержанного было необходимо довезти также и в медицинское учреждение для прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения, – передали в МВД РБ. – В полицейском автомобиле мужчину усадили между двумя сотрудниками полиции. Правонарушитель продолжал себя вести агрессивно, на замечания не реагировал. По пути в медицинское учреждение мужчина нанес удар в лицо оперуполномоченному. Полицейским пришлось применить специальные средства, ограничивающие подвижность доставленного. В больнице мужчина отказался проходить освидетельствование.

В итоге против мужчины было возбуждено уголовное дело о применении насилия против представителя власти. Суд приговор обвиняемого к двум годам лишения свободы в колонии строгого режима. После этого пострадавший сотрудник обратился в суд с иском о защите чести и достоинства и добился решения о выплате компенсации морального вреда. О какой именно сумме идет речь, в МВД не уточнили.