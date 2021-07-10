25-летний уфимец утонул в реке на глазах у отдыхающих на диком пляже

фото: УГЗ по Уфе

Вечером 9 июля на диком пляже реки Уфы в районе Каменной переправы утонул 25-летний парень. Молодой человек ушел под воду и не вынырнул на глазах у очевидцев, которые сообщили о случившемся спасателям. О несчастном случае рассказали в управлении гражданской защиты Уфы.

– На месте работали водолазы. Тело парня обнаружено ими на глубине 2.5 метров и в 25 метрах от берега. По предварительной информации, молодой человек не умел плавать, – передали в экстренной службе.

Спасатели обратились к горожанам с просьбой не купаться в необорудованных для этого местах и отдыхать на официальных пляжах.