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Происшествия10 июля 2021 11:28

25-летний уфимец утонул в реке на глазах у отдыхающих на диком пляже

Несчастный случай произошел в районе Каменной переправы
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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фото: УГЗ по Уфе

фото: УГЗ по Уфе

Вечером 9 июля на диком пляже реки Уфы в районе Каменной переправы утонул 25-летний парень. Молодой человек ушел под воду и не вынырнул на глазах у очевидцев, которые сообщили о случившемся спасателям. О несчастном случае рассказали в управлении гражданской защиты Уфы.

– На месте работали водолазы. Тело парня обнаружено ими на глубине 2.5 метров и в 25 метрах от берега. По предварительной информации, молодой человек не умел плавать, – передали в экстренной службе.

Спасатели обратились к горожанам с просьбой не купаться в необорудованных для этого местах и отдыхать на официальных пляжах.