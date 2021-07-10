В Башкирии на площади почти в 100 гектаров горят леса

Статистику по лесным пожарам в Башкирии озвучил Минлесхоз

В Башкирии по состоянию на утро 10 июля лесные пожары зарегистрированы на площади в 98,8 гектара. За последние сутки вспыхнули шесть лесных пожаров, который успели распространиться на 34,8 гектара. Об этом сообщил Минлесхоз республики.

На данный момент непотушенными остаются леса на территории:

– Учалинского лесничества на площади 4 га. На тушении работают шесть человек и две единицы техники. Пожар локализован.

– Гафурийского лесничества, 2,5 га. Работают девять человек и три единицы техники. Пожар действует.

– Авзянского лесничества (Белорецкий район). Два пожара: один действующий на 3 га (работают девять человек и пять единиц техники), второй локализованный на 77 га (работают 69 человек и 26 единиц техники).

– Зилаирского лесничества, 12,3 га. Работают 36 человека и 14 единиц техники. Пожар действует.

Сегодня по Башкирии прогнозируются 2-4 классы пожарной опасности, в Кугарчинском и Мелеузовском районах – 5-й.

С начала текущего года в республике зарегистрирован 201 лесной пожар на площади 2221,5 гектара.