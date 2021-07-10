В одном из городов Башкирии после ДТП погиб мотоциклист – полицейские не смогли его опознать

фото: ГИБДД города Салавата

В шестом часу вечера 9 июля на улице Ленинградской в башкирском городе Салавате произошло ДТП со смертельным исходом. Сотрудники дорожной полиции не смогли опознать погибшего.

Как рассказали в городской ГИБДД, на проезжей части столкнулись Peugeot 308 и мотоцикл Stels Flame 200. Водитель двухколесного транспорта получил тяжелые повреждения. Скорая помощь успела доставить его в ближайшую больницу, однако медики оказались бессильны – мужчина скончался.

В Салаватской Госавтоинспекции передали, что личность погибшего установить пока не удалось. Известно, что на вид ему было 50-55 лет. Инспекторы попросили горожан сообщить об имеющихся сведениях о водителе мотоцикла в дежурную часть Отдела МВД. Это можно сделать по телефону (3476) 37-96-02.