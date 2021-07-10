До конца сегодняшнего дня в центре Уфе перекрыли три улицы

фото: мэрия Уфы

В центре Уфе сегодня утром, 10 июля, были частично перекрыты три улицы. Это связано с проведением заключительного дня VI Всемирной фольклориады, объяснили в мэрии.

Ограничение на проезд транспорта введено с 8:00 10 июля по 00:00 11 июля на следующих участках:

– улица Заки Валиди (от Аксакова до Мажита Гафури);

– улица Генерал-губернатора Перовского (от Набережной до Заки Валиди)

– улица Набережная (до Сочинской).

До 11 июля также будет закрыта парковка напротив конгресс-холла «Торатау».

– Данные меры необходимы для обеспечения безопасности дорожного движения и безопасности участников и гостей во время подготовки и проведения мероприятий, – пояснили в городской администрации.

Пассажирские автобусы, маршрут которых пересекается с перекрытыми участками, будут забирать пассажиров на улице Пушкина.