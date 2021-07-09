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Общество9 июля 2021 15:12

Оно возвращается: жители Башкирии готовятся к тропической погоде

Синоптики опубликовали прогноз погоды на завтра, 10 июля
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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Местами по Башкирии пройдут ливни

Местами по Башкирии пройдут ливни

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Завтра, 10 июля, в Башкирии ожидается ненастная погода. Об этом предупредили синоптики Башгидромета.

Ночь пройдет спокойно. Существенных осадков не привидится, температура воздуха составит +13-18°.

С восходом солнца погода будет постепенно ухудшаться. Поднимется северный ветер, местами его порывы достигнут 17-22 метров в секунду. В отдельных районах республики прогнозируется гроза, локально ливни и град. Тепло при этом сохранится – столбики термометров покажут +26-31°.

Ночью и утром автодороги накроет туман, видимость в нем сократится до 500 метров.