Оно возвращается: жители Башкирии готовятся к тропической погоде

Местами по Башкирии пройдут ливни Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Завтра, 10 июля, в Башкирии ожидается ненастная погода. Об этом предупредили синоптики Башгидромета.

Ночь пройдет спокойно. Существенных осадков не привидится, температура воздуха составит +13-18°.

С восходом солнца погода будет постепенно ухудшаться. Поднимется северный ветер, местами его порывы достигнут 17-22 метров в секунду. В отдельных районах республики прогнозируется гроза, локально ливни и град. Тепло при этом сохранится – столбики термометров покажут +26-31°.

Ночью и утром автодороги накроет туман, видимость в нем сократится до 500 метров.