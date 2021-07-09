Стало известно, в каком районе Башкирии самые плохие дороги

В целом по республике нормативам соответствуют 62% автомобильных дорог Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В министерстве транспорта и дорожного хозяйства Башкирии рассказали «КП-Уфа» в каком районе республики самые плохие дороги. В ведомстве со ссылкой на данные Башстата пояснили, что больше всего местных дорог, находящихся «в ненормативном состоянии», расположены в Кугарчинском районе. Там из всей сети аж 86% дорог не соответствуют нормативам.

По данным министерства, меньше всего дорог местного значения, не соответствующих нормативам, в Нуримановском районе – 3,8%.

В свою очередь, в пресс-службе Минтранса Башкирии «КП-Уфа» пояснили, что на 1 января 2021 года в целом по республике нормативам соответствуют 62% дорог. Их общая протяженность составляет около 30 тысяч километров.